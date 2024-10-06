В Казани на 52% выполнено благоустройство около нового театра имени Г.Камала
ГИСУ РТ
В Казани продолжается строительство нового здания театра им. Г. Камала и проводится благоустройство его территории.
По информации пресс-службы Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана, ежедневно на объекте трудятся более 100 рабочих. Благоустройство выполнено на 52 процента.
На текущий момент завершен монтаж каркаса пирса на берегу озера, сваи забиты и забетонированы, а также установлена основная конструкция прогулочных дорожек. Сейчас осуществляется вертикальная планировка набережной и проводятся работы по озеленению — высаживаются деревья и кустарники.
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