В Казани на 52% выполнено благоустройство около нового театра имени Г.Камала

В Казани продолжается строительство нового здания театра им. Г. Камала и проводится благоустройство его территории.

По информации пресс-службы Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана, ежедневно на объекте трудятся более 100 рабочих. Благоустройство выполнено на 52 процента.

На текущий момент завершен монтаж каркаса пирса на берегу озера, сваи забиты и забетонированы, а также установлена основная конструкция прогулочных дорожек. Сейчас осуществляется вертикальная планировка набережной и проводятся работы по озеленению — высаживаются деревья и кустарники.