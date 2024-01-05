Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане за 236 млн рублей благоустроят восемь водоемов

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Предусмотрены работы по очистке, регулированию русел и восстановлению экосистемы водоемов в Татарстане на общую сумму 236 млн рублей. Тендер на выполнение мероприятий был размещен на портале государственных закупок.

Подрядчик должен будет провести очистку пойменного озера, регулирование русел рек и озер, а также снижение уровня грунтовых вод в различных районах. Срок окончания работ – 15 января 2025 года.

Организатором проекта выступает главстрой Татарстана, финансирование проекта осуществляется из республиканского бюджета.

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