Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане выделят 8 миллионов рублей на госнаграды

В Татарстане выделят 8 миллионов рублей на госнаграды

kazan-tr.gazprom.ru

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В Татарстане изготовят госнаграды за 8 миллионов рублей. Самая дорогая стоит 9,9 тысячи рублей — орден «За заслуги перед РТ». Она будет выполнена из серебра 925 пробы.

Также выделенные средства нужны для:

80 медалей ордена «За заслуги перед РТ» в комплекте с планкой, футляром и временной пристежкой, 125 медалей «За доблестный труд», 25 медалей «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ», 125 медалей «100 лет образования ТАССР», 488 нагрудных знаков «Заслуженный работник…», 2 нагрудных знака «Народный учитель», 4 нагрудных знака «Народный артист», 2 нагрудных знака «Народный художник» 2 нагрудных знака «Народный поэт», 2 нагрудных знака «Народный писатель».

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