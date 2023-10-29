В Татарстане увеличилось число работников в сфере перевозок

В 2022 году в Татарстане количество работников, занятых в сфере автомобильного грузового транспорта и услугах по перевозкам, увеличилось до 39,5 тысячи человек. Это на 11,2 тысячи специалистов больше, чем в предыдущем году, и на 12,2 тысячи больше, чем два года назад.

Количество сотрудников в категории деятельности прочего сухопутного транспорта в Татарстане в прошлом году составляло 12,5 тысячи человек. Это на 400 работников больше, чем в предыдущем году, но на 600 меньше, чем в 2020 году, когда мир охватила пандемия.

По данным Татарстанстата, доля Татарстана в грузообороте автотранспорта России в прошлом году составила 7,1%. Эта информация была представлена в рамках подготовки к Дню автомобилиста, который отмечается 29 октября.