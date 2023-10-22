Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане уменьшилась естественная убыль населения почти на треть

В Татарстане уменьшилась естественная убыль населения почти на треть

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За период с января по август 2023 года в регионе Татарстан наблюдалась естественная убыль населения, которая составила 4 232 человека. Этот показатель оказался на 30,8% ниже, чем в предыдущем периоде. Информация о такой динамике была предоставлена Росстатом.

Кроме того, в августе текущего года зарегистрировано уменьшение количества смертей на 6,7% с общим числом случаев, равным 3 316. Следует отметить, что Татарстан выделяется в регионе Приволжского федерального округа, являясь лидером по данному показателю.

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