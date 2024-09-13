В Татарстане Т-Банк оштрафовали на 500 тысяч за рекламные звонки и рассылку

В Республике Татарстан Т-банк был оштрафован на 500 тыс. рублей за звонки и рассылку своим клиентам. Об этом рассказали в УФАС РФ.

Говорится, что местный житель отозвал согласие на рекламу в июне минувшего года, однако банк не перестал звонить казанцу. Во время рассмотрения обращения оказалось, что клиент не пользовался приложением организации.

В Банке сообщили, что рассылка была просто информационной, вот только это уже опровергли. Этот банк не раз совершает такие нарушения, и штрафы в разных субъектах РФ варьируются от 100 до 300 тыс. рублей.

Ранее мы писали о том, что задержана главврач центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елена Сизова. Об этом рассказали местные правоохранители.

По информации Следственном управлении Следственного комитета России по Татарстану, главный врач обвиняется в мошенничестве. Сейчас идет следствие.