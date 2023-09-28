В Татарстане спроси на изучение китайского языка за лето 2023 года вырос на 12%
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Он пройдет на площадке гимназии №20 Московского района Казани при поддержке Министерства образования РТ, Министерства по делам молодежи РТ и других заинтересованных ведомств. К участию приглашаются дети разных возрастов: дошкольники, ученики казанских школ вместе с родителями и педагогами. Их познакомят с культурами и языками мира. На интерактивных площадках фестиваля дети смогут пообщаться с носителями разных языков, педагоги обменяются опытом, а родители услышат полезные лекции и с пользой проведут время.
На площадке будут мощно представлены те языки, которые сегодня, в силу экономических и геополитических процессов приобретают особое значение среди российской аудитории: например, китайский, хинди, корейский. По статистике, в Татарстане спрос на изучение китайского языка за лето 2023 года увеличился на 12%, по сравнению с летом 2022 года, а запрос на корейский вырос на 14%. В тренде и португальский — язык, на котором говорят в Бразилии, на сотрудничество с которой обращены сегодня взоры многих российских предпринимателей. Спрос на репетиторов, обучающих португальскому, вырос за год на 10%. Португальский язык тоже будет представлен на фестивале.
Впрочем, и обычные для наших школ английский, немецкий и французский тоже остаются актуальными. С их носителями можно будет пообщаться в рамках фестиваля «ИнЯз». Всего будут представлены больше 20 языков народов мира, в том числе и те, на которых говорят народы России: тувинский, якутский, удмуртский и, конечно же, родной татарский.
Дети узнают много нового о культурах народов мира и услышат разные языки из уст их носителей. Родители с пользой проведут время и смогут подобрать подходящую программу обучения для своих детей, если это обучение есть в планах. Педагоги обменяются опытом и познакомятся с носителями языков, наладят с ними контакт и взаимодействие, которые, возможно, впоследствии помогут в работе.
На фестивале будут работать несколько тематических площадок:
- Детская площадка (игровая зона для малышей с погружением в английскую, татарскую, португальскую, марийскую языковую среду; ярмарка; игровые комнаты с носителями; лекции для мам)
- Учительский профессиональный трек
- Трек «Международные коммуникации»
- Языковые столы (свободное общение с носителями разных языков и культур)
- Площадка «Душа народа» (песни, танцы, костюмы, информация о культуре народов мира)
В программе — и вводные уроки иностранных языков для начинающих, и мастер-классы (например, танцевальный мастер-класс по изучению корейского языка), и игры народов мира, и креативные форматы (дудлинг, квесты, квизы). Это будет одновременно и обучающее мероприятие, и уникальный способ провести досуг всей семьей.
«Мы ищем способы заинтересовать молодежь и детей изучением иностранных языков, создаем новый подход в их преподавании. Хотим расширять языковой диапазон и делать ставку не только на изучение английского и основных европейских языков, но и развивать и поддерживать другие языки, которые позволят понять многогранную культуру, в том числе малых народов» – рассказывает Анна Законова, основатель и руководитель фестиваля, соорганизатор семейного клуба «Совушки», многодетная мама.
Время проведения: 30 сентября, суббота,10-18:00
Адрес: Гимназия №20 «Гармония», Казань, ул. Короленко 24
Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. Актуальная информация доступна в Telegram-канале фестиваля.
Контактное лицо: Анна Законова, тел. +7 917 224 4444