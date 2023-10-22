В Татарстане снизился процент младенческой смертности

За первые восемь месяцев 2023 года в Татарстане скончалось 75 младенцев в возрасте до года. Это на одного малыша меньше, чем в предыдущем году.

Согласно информации Росстата, большинство регионов Приволжского федерального округа отметили снижение уровня младенческой смертности. Однако в Мордовии, Ульяновской и Пензенской областях был зафиксирован рост этого показателя на 22,2%, 23,1% и 41,7% в период с января по сентябрь 2023 года соответственно. Оренбургская область сохраняет предыдущий показатель, поскольку за восемь месяцев текущего года число умерших младенцев составило 46.