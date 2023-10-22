Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане снизился процент младенческой смертности

В Татарстане снизился процент младенческой смертности

nbcnews.com

Подписаться в Telegram

За первые восемь месяцев 2023 года в Татарстане скончалось 75 младенцев в возрасте до года. Это на одного малыша меньше, чем в предыдущем году.

Согласно информации Росстата, большинство регионов Приволжского федерального округа отметили снижение уровня младенческой смертности. Однако в Мордовии, Ульяновской и Пензенской областях был зафиксирован рост этого показателя на 22,2%, 23,1% и 41,7% в период с января по сентябрь 2023 года соответственно. Оренбургская область сохраняет предыдущий показатель, поскольку за восемь месяцев текущего года число умерших младенцев составило 46.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«12 человек отравились, 50 заблудились»: что стоит знать о сезоне грибов в Казани

Новости Казани

день назад

3-летний малыш выпал с общего балкона с 17 этажа в Казани и разбился

сколько в среднем стоит поморить тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани попрощались с экс-депутатом Госсовета Разилем Валеевым

Новости Татарстана

2 дня назад

ГК ТОЧНО построила уникальную инклюзивную площадку в Краснодаре

безвоздушная покраска стен в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

В Казани у женщины требуют вернуть государству материнский капитал

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане уменьшилась естественная убыль населения почти на треть

Новости Казани

день назад

Казанский "Рубин" сыграл вничью с ЦСКА

Новости Казани

день назад

В Казани стоимость проезда могут поднять на 16%
Лонгриды
день назад

«12 человек отравились, 50 заблудились»: что стоит знать о сезоне грибов в Казани

«12 человек отравились, 50 заблудились»: что стоит знать о сезоне грибов в Казани

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане снизился процент младенческой смертности

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане уменьшилась естественная убыль населения почти на треть

Новости Казани

4 часа назад

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

Новости Казани

6 часов назад

В Казани завершились ремонтные работы на Горьковском шоссе
В Казани попрощались с экс-депутатом Госсовета Разилем Валеевым
Новости Казани
день назад

В Казани попрощались с экс-депутатом Госсовета Разилем Валеевым

Новости Казани

8 часов назад

Михаил Глухов Клуб завершает карьеру форварда в «Ак Барс»

Новости Казани

9 часов назад

Казани в доме Ушковой появится гостиница и три кафе

Новости Казани

день назад

Казанский "Рубин" сыграл вничью с ЦСКА
Представители АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей республиканского конкурса по охране труда
Полезное
5 дней назад

Представители АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей республиканского конкурса по охране труда