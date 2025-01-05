В Татарстане резко придут морозы до -13 градусов

В Татарстане завтра, 6 января, ожидается заметное понижение температуры. После нескольких дней жары, когда 3 января в столице Татарстана зафиксировали новый рекорд по температуре +3,2 С, Гидрометцентр Республики Татарстан прогнозирует внезапное понижение температуры 6 января. Она понизится до -13 С.



Медленное охлаждение начнется ночью, когда температура снизится до -8...-11 С. Утренние часы, уже с 9 утра, станут самыми холодными, с температурой достигающей -13 С. Днем ожидается небольшое повышение до -12 С, которое сохранится до вечера.

Ветер будет дуть с южных и юго-западных направлений, его скорость составит 3-5 м/с.



Кроме того, синоптики предупреждают о возможном образовании гололеда на дорогах из-за перепадов температуры. Водителей призывают быть особенно осторожными на дорогах в утренние и вечерние часы.