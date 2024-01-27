Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане проживают 87 жителей блокадного Ленинграда

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В Республике Татарстан проживает 87 человек, которые были награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом сказал глава республики Рустам Минниханов. По его словам, это уникальный пример выживания города в тяжелейшей блокаде и отваги его обитателей.

Он также подчеркнул, что данное достижение вдохновляет и является важным уроком истории, демонстрирующим героизм нашего народа. Сегодня отмечается 80-летие освобождения Ленинграда от блокады, которая длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, и была прорвана 18 января 1943 года.

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