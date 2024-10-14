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В Татарстане построят кондитерскую фабрику и гостиничный комплекс

В регионе прошел инвестиционный совет под предс...

pixabay.com

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В регионе прошел инвестиционный совет под председательством Минниханова, на котором специалисты обсудили новые проекты.

1. В Челнах планируют возвести комплекс по выпуску гепарина мощностью 2 тонны ежегодно. Производство могут разместить на участке ТОР «Набережные Челны».

Инвестиций - 267,479 млн. рублей.

2. В Пестречинском районе может появиться производство строительного инструмента: буры по бетону, сверла по кафелю и т.д.. Планируемый объем производства - 1 миллиард рублей ежегодно.
Инвестиции - 350 миллионов рублей.

3. Организация «Ядран-строй» планирует организовать мега-парк «Большая Волга»
В проекте комплексного освоения набережной реки Казани есть жилые дома, школы, детсады, паркинг и многое другое.

Инвестиции - 67 миллиардов рублей.

4. Компания «АМ Групп» хочет построить гостиничный комплекс премиального уровня в Вахитовском районе региональной столицы РТ.

Инвестиции - 7,1 млрд рублей.

5. В регионе может появиться завод по изготовлению грузовой прицепной, полуприцепной техники в Челнах. Мощность комплекса 196 единиц техники ежегодно.
Инвестиции – более 116 млн рублей.

6. На территории Лениногорского муниципального района ожидается возведение комплекса по переработке материально-сырьевых ресурсов производства и потребления, которые требуют утилизации.

Инвестиции - 3, 596 млрд рублей.

7. В Тукаевском муниципальном районе Татарстана власти могут построить комплекс по переработке ресурсов, которых нужно утилизировать.

Инвестиции - 3, 593 млрд рублей.

8. В Тукаевском м. р. разместится производственно-складской комплекс «Эссен» с общежитием.

Согласно проекту, в регионе планируется расширение кондитерского производства, создание своего комплекса площадью 60 000 квадратных метров и общежития для работников на 300 мест. Общая площадь объекта - 180 000 квадратных метров. Число рабочих мест 600.

Инвестиции - 11 520 млн. руб.

9. В Набережных Челнах появится детский реабилитационный центр. По проекту, в городе будут оказываться услуги детям до 15 лет, в частности с отклонениями физиологического и психического развития, ДЦП, различными заболеваниями нервной системы и т.д..

Инвестиции - 245 миллионов рублей.

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