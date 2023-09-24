Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане поднимут цены на проезд

В Татарстане поднимут цены на проезд

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Стоимость взрослых и детских социальных проездных билетов в Татарстане будет повышена в 2024 году. Миндортранс РТ в настоящее время разрабатывает проект, который находится на этапе антикоррупционной экспертизы до 29 сентября.

Согласно новым изменениям, стоимость пополнения единого социального проездного составит 605 рублей, что на 24 рубля выше, чем в прошлом году. Стоимость детского проездного увеличится на 15 рублей и составит 369 рублей.

Ранее повышение стоимости проездных было на уровне 34 и 21 рубля соответственно.

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