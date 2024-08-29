В Татарстане появилась саранча

В Татарстане начали фиксировать появление саранчи в результате глобального потепления, сообщила Мария Кожевникова, заместитель директора по научной работе Института экологии и природопользования КФУ.

По словам Кожевниковой, в республике стало замечаться нашествие итальянского пруса, который ранее встречался только в южных регионах России. Специалист отмечает, что потепление климата способствовало перемещению этого вида насекомых на север страны.