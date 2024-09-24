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В Татарстане плату за детсад повысят с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в Татарстане родительская ...

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С 1 января 2025 года в Татарстане родительская плата за детские сады увеличится на 8%. Это решение обусловлено возрастанием расходов на питание и другие нужды учреждений. Информацию об этом предоставило Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Сумма родительской платы за детские сады в республике варьируется в зависимости от типа заведения, режима работы и возраста ребёнка. Например, в общеразвивающих группах с 10,5-часовым режимом пребывания для детей в возрасте от 3 до 7 лет текущая плата составляет 3732 рубля. В следующем году она увеличится на 310 рублей по сравнению с 2024 годом.

Все действующие льготы и компенсации сохраняются. Полностью освобождаются от оплаты дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для детей, чьи родители участвуют в СВО, детские сады предоставляются бесплатно. Кроме того, в Татарстане предусмотрены льготы для многодетных семей: родители, имеющие троих и более детей, оплачивают лишь половину установленной суммы.

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