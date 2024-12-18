В Татарстане не хватает 2 000 учителей

В сфере образования республики трудятся более 76 тысяч специалистов, из них свыше 36 тысяч — школьные учителя. Несмотря на это, нехватка педагогических кадров остаётся острой проблемой. На начало учебного года 2024–2025 годов нехватка педагогов составляет более 3 тысяч человек, в том числе более 2 тысяч учителей.

Только силами Министерства образования и науки Республики Татарстан эту проблему не решить, ведь выпускники педагогических вузов не спешат идти работать в школы, а выпускники школ не торопятся становиться учителями. И такая ситуация характерна не только для Татарстана, но и для других регионов страны. Сегодня потребность в педагогах покрывается за счёт выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений, а также благодаря переподготовке кадров.

Каждый год в наши школы приходят работать более 1000 молодых специалистов. Наиболее востребованы учителя начальных классов (656 вакансий), математики (572 вакансии), русского языка (515 вакансий), физики (360 вакансий), иностранного языка (315 вакансий) и химии (162 вакансии). Об этом сообщили корреспонденту PROKAZAN в минобрнаук.