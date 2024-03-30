В Татарстане начинается санитарно-экологический двухмесячник

С 1 апреля в Татарстане стартует двухмесячник по санитарно-экологической очистке территорий.

Главная цель мероприятия - избавление от свалок мусора и благоустройство территорий после зимы. В 2023 году в рамках двухмесячника было выявлено более 8 тысяч нарушений, большинство из которых были оперативно устранены. Особое внимание уделялось отходам, которые составили 69% от общего числа нарушений. К завершению двухмесячника было убрано 5 тысяч свалок, что составило 89% от общего числа. В результате апреля и мая 2023 года было наложено штрафов и выдвинуто требований на сумму 70,2 млн рублей.

В рамках двухмесячника в экологическую общественную приемную поступило 4900 вопросов, которые были успешно решены.