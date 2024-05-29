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В Татарстане майские заморозки нанесли посевам ущерб на 113 млн рублей

По словам депутата, гибели посевов специалисты не зафиксировали

pixabay.com

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Министерство сельского хозяйство РТ оценило ущерб, который был причинен майскими заморозками, в 113 миллионов рублей. Участок земли в 11 тысяч гектаров засеяли снова, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на руководителя отдела развития отраслей земледелия Минсельхоза Татарстана Ирека Садыкова.

По словам депутата, гибели посевов специалисты не зафиксировали.

27 мая министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что в стране может быть введен режим ЧС федерального значения. Он позволит экспертам, потерявшим больше 50 миллиардов рублей, быстрее получить страховые выплаты. В Минсельхозпроде Татарстана подчеркнули, что они советуют фермерам страховать посевы. Другие меры поддержки из-за неблагоприятных погодных условий сейчас не рассматриваются.

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