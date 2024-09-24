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· 16+ · Алина Алмакаева

В Татарстане из-за ДТП двое погибли и четверо пострадали

Утром 24 сентября на 14-м километре трассы Алек...

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Утром 24 сентября на 14-м километре трассы Алексеевское – Билярск произошла трагическая авария, в результате которой погибли два человека. Водитель Lada Granta потерял контроль над автомобилем, что привело к его вылету в кювет.

В инциденте погиб 29-летний мужчина, управлявший автомобилем, и 24-летняя женщина, находившаяся с ним в машине. В общей сложности в автомобиле находились четверо взрослых и двое детей, которые после происшествия были доставлены в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.

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