В Татарстане из-за ДТП двое погибли и четверо пострадали

Утром 24 сентября на 14-м километре трассы Алексеевское – Билярск произошла трагическая авария, в результате которой погибли два человека. Водитель Lada Granta потерял контроль над автомобилем, что привело к его вылету в кювет.

В инциденте погиб 29-летний мужчина, управлявший автомобилем, и 24-летняя женщина, находившаяся с ним в машине. В общей сложности в автомобиле находились четверо взрослых и двое детей, которые после происшествия были доставлены в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.