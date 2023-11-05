В Татарстане хостелы и гостинцы теряют популярность

В Татарстане замечено уменьшение числа посетителей гостиниц и хостелов. По официальной статистике, спрос упал на 26,8 тысячи человек. Анализ данных показал, что с января по сентябрь текущего года 1 915 522 человек воспользовались услугами коллективных средств размещения, что на 1,4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Однако в сентябре отмечается положительная динамика. Количество посетителей гостиниц и хостелов выросло на 4,4 тысячи человек, достигнув отметки в 153 690 человек.

Июль оказался самым успешным месяцем для коллективных средств размещения в Татарстане, когда в хостелах республики прожили 294 105 гостей. В августе число гостей составило 265 131 человек, а в июне — 245 774 человека.