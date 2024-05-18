В Татарстане готовятся к лету

В Татарстане в самом разгаре подготока в летней поре. Например, Нижнекамск готовится к летнему цветению. Городские клумбы преобразятся в яркие арт-объекты благодаря кропотливому труду озеленителей.

На Вахитовском кольце уже высажено около 9 тысяч цветов, а в общей сложности их будет 15 тысяч. Бархатцы, петунии, гортензии, пеларгонии – это лишь часть палитры, которая украсит город в этом году.

Клумбы будут не просто цветочными полянами, а настоящими произведениями ландшафтного искусства. Растения будут высажены в определенной последовательности, создавая оригинальные рисунки и гармоничные композиции.

Кроме цветов, в оформлении участвуют многолетние травы, кустарники и деревья. Ландшафтный дизайнер следит за каждым этапом, чтобы результат соответствовал задуманному проекту.

В ближайшие дни Вахитовское кольцо станет яркой точкой притяжения, где можно будет полюбоваться красотой и мастерством озеленителей.