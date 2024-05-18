Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

В Татарстане готовятся к лету

В Татарстане в самом разгаре подготока в летней поре.

Подписаться в Telegram

В Татарстане в самом разгаре подготока в летней поре. Например, Нижнекамск готовится к летнему цветению. Городские клумбы преобразятся в яркие арт-объекты благодаря кропотливому труду озеленителей.

На Вахитовском кольце уже высажено около 9 тысяч цветов, а в общей сложности их будет 15 тысяч. Бархатцы, петунии, гортензии, пеларгонии – это лишь часть палитры, которая украсит город в этом году.

Клумбы будут не просто цветочными полянами, а настоящими произведениями ландшафтного искусства. Растения будут высажены в определенной последовательности, создавая оригинальные рисунки и гармоничные композиции.

Кроме цветов, в оформлении участвуют многолетние травы, кустарники и деревья. Ландшафтный дизайнер следит за каждым этапом, чтобы результат соответствовал задуманному проекту.

В ближайшие дни Вахитовское кольцо станет яркой точкой притяжения, где можно будет полюбоваться красотой и мастерством озеленителей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

10 часов назад

«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

морить тараканов в москве

Новости Татарстана

23 часа назад

«Звезда» Finiko выступила в суде с последним словом

Интересное в Казани

2 дня назад

Откройте Чувашию по-новому: скоростные теплоходы свяжут Чебоксары и Казань

лазерный пилинг лица цены в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани возведут новую дорогу от ул. Родины до Зорге

Новости Татарстана

день назад

Игрок «Зенита» Мостовой резко высказался об игроке «Рубина» Безрукове

Новости Казани

день назад

Верховный суд РТ снизил срок бывшему замглавы МЧС РТ Олегу Степущенко

Новости Казани

7 часов назад

В Казани ликвидируют несанкционированные свалки

Новости Казани

день назад

В Казани водитель получил булыжником по автомобилю
Лонгриды
2 дня назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Татарстана

24 минуты назад

«Нижнекамскнефтехим» увеличил чистую прибыль

Новости Казани

29 минут назад

В Казани прошли всероссийские соревнования по спортивной аэробике

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане готовятся к лету

Новости Казани

час назад

В Казани появится новый клинический диспансер
Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»
Лонгриды
3 дня назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Новости Казани

час назад

В Казани прошел финал волейбольной лиги РТ среди школьников

Новости Казани

час назад

Ирина Королёва вернулась в «Динамо-Ак Барс» после сезона в «Ленинградке»

Новости Казани

2 часа назад

В расписание движения поезда Казань - Ульяновск внесли изменения
Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной