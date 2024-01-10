Рустам Минниханов посетил стройку нового театра Камала

Раис РТ Рустам Минниханов оценил несколько строительных объектов на территории Казани. Данные приводит пресс-службы региона.

Большое внимание было уделено стройплощадке нового здания Театра имени Камала, который расположен на берегу озера Кабан. В этом здании планируется создать несколько залов, комнаты для репетиций, административные помещения и другие сооружения.

Глава региона также отправился на место строительства гостиничного комплекса около Моста Миллениум. Это здание будет состоять из пяти башен, сдача первых из них запланирована уже на 2024 год.

В последнюю очередь руководитель РТ побывал на стройке детского парка, находящегося у Казанки.

Ранее, в Казани не стало заместителя прокурора Ново-Савиновского района Радика Халилова.