Расходы бюджета РФ за полугодие превысили половину годового плана

За первое полугодие траты российского бюджета перевалили за половину от запланированного на год объёма. По данным «Финама», по итогам 2026 года расходы могут достигнуть 49 трлн рублей, хотя изначально закладывалось 44,1 трлн. В результате дефицит казны рискует вырасти до 10 трлн рублей.

Властям придётся активнее занимать деньги, что подстёгивает инфляцию и вынуждает Центробанк дольше сохранять высокую ключевую ставку. На внешнем фоне давит ситуация вокруг Ирана: в Ормузском проливе начались обмены ударами, а США фактически возобновили морскую блокаду. Из-за этого нефть Brent подорожала выше 84 долларов за баррель — максимум за месяц. Однако ОПЕК снизила прогнозы мирового спроса на нефть, что сдерживает дальнейший рост цен.

Индекс МосБиржи колеблется в диапазоне 2170–2225 пунктов, не в силах преодолеть отметку 2200. Дополнительное давление создают ожидаемые дивидендные выплаты Сбербанка и ВТБ, а также новости о возможных новых санкциях от Дональда Трампа. Нефтяные компании пока выигрывают от дорогой нефти, но их доходы ограничены сложностями с экспортом. Бумаги компаний второго эшелона стоят дёшево, но покупателей на них нет, поэтому котировки не растут.

В ближайшее время инвесторы будут следить за статистикой инфляции в США и готовиться к заседанию Банка России 24 июля. Аналитики ожидают, что на российском рынке сохранится высокая волатильность с редкими попытками локального роста.