В Татарстане 7 ноября ожидаются снег и метель
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В Республике Татарстан в четверг, 7 ноября 2024 года, прогнозируется облачная погода с прояснениями. В это день также ожидаются снег и метель.
По информации метеорологов Гидрометцентра региона, скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду, местами до 13 метров в секунду.
Ночью температура воздуха может достигать -8 градусов, днём незначительно потеплеет от 0 до -4 градусов. На проезжей части местами прогнозируется появление гололедицы.
Ранее мы писали о том, что за прошедший день 355 водителей и 46 пешеходов оказались привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. 5 ноября в Казани было зафиксировано 79 ДТП, из них 1 авария с потерпевшим.
К примеру, в региональной столице Татарстана в дорожном происшествии 5 ноября 2024 года, пострадала 21-летняя девушка.
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