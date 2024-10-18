В Татарстане 33% сделок пришлось на первичный рынок в сентябре — Домклик

Это на 5 п.п. больше, чем в августе

Аналитический центр Домклик рассказал о ключевых событиях на российском рынке недвижимости, которые произошли в сентябре 2024 года. В этой части исследования эксперты описали, как меняется распределение выдач Сбера между рынками новостроек, готового жилья и индивидуального строительства (ИЖС).

Фото: Домклик

Распределение ипотеки Сбера по типам кредитов для ТОП-10 регионов по количеству выдач в сентябре 2024: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное», соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач. В скобках приводится изменение относительно августа 2024 (в п.п.).

В сентябре Сбербанком было выдано 49,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 225,2 млрд руб. По отношению к предыдущим месяцам изменения незначительны: в июле было оформлено 49,8 тыс. сделок, в августе – 52,6 тыс.

Аналитики Домклик уточнили, с конца августа и вплоть до приостановки кредитования по «Семейной ипотеке» количество сделок держалось на уровне 14,5 тыс. Разумеется, прекращение выдач по ключевой льготной программе привело к замедлению спроса, однако, по мнению экспертов, после перераспределения лимитов и возобновления кредитования показатели будут отчасти восстановлены.

Что касается структуры ипотеки, то по итогу месяца она осталась практически без изменений: сегменты первичного, вторичного жилья и ИЖС сохранили примерно ту же самую долю, что и в августе.

Рынок строящегося жилья

В сентябре было выдано 17,3 тыс. кредитов на покупку квартир в новостройках, что всего на 1,6% меньше, чем месяцем ранее. Доля сегмента в общем количестве ипотечных выдач Сбера составила 34,6% (+1,2 п.п. с августа).

В ряде крупнейших регионов высокий процент сделок на первичном рынке сохраняется в Москве (49,7%), Новосибирской области (45,9%) и в Санкт-Петербурге (44,9%). Среди малых регионов наибольшая доля отмечена в Республике Адыгея (50,4%) и в Республике Калмыкия (46,1%). Добавим, что оба региона входят в список субъектов, на которые распространяются расширенные условия «Семейной ипотеки».

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«В сентябре рейтинг регионов по количеству ипотечных кредитов на первичном рынке по-прежнему возглавляют Москва и Санкт-Петербург. Как и ранее, большинство сделок в сегменте новостроек заключается на льготных условиях, тем не менее спрос на кредитование по базовым ставкам показывает рост: за прошедший месяц количество таких выдач увеличилось в Москве – на 44%, в Санкт-Петербурге – на 84%».

Аналитики Домклик уточняют, что в столичных регионах доля рыночной ипотеки в сегменте строящегося жилья также увеличилась. По отношению к августу процент выдач на общих условиях в Москве вырос на 4,6 п.п. до 14,8%, в Санкт-Петербурге – на 4,5 п.п. до 10%.

Вторичный рынок

Несмотря на очередное повышение ключевой ставки, количество выдач на рынке готового жилья изменилось слабо: значение, отмеченное в сентябре (29,1 тыс.), лишь на 8,4% отстает от августовского показателя. Эксперты отметили, что спрос на вторичное жилье остается довольно стабильным на протяжении практически всего года: начиная с февраля месячное количество выдач колеблется около 30 тыс.

Доля сегмента также остается существенной – 58,4% (-2,1 п.п. с августа).

Высокий процент сделок со вторичным жильем отмечен прежде всего в регионах с низким объемом предложения на рынке новостроек – в Чеченской Республике (95,8%) и в Республике Коми (79,6%). В тройку регионов, лидирующих по доле вторичного рынка в структуре ипотеки, также вошла Курская область: процент сделок с готовым жильем составил 79,4%.

Среди крупнейших регионов наибольшие показатели – в Красноярском крае (73,2%), Самарской (70,2%) и Омской (69,9%) областях.

Рынок ИЖС

Спрос на кредитование индивидуального жилищного строительства остается сдержанным: в сентябре Сбербанком было заключено около 2 тыс. сделок. Тем не менее по отношению к августу прирост положительный (в августе количество сделок составило около 1,6 тыс.). Доля ИЖС в структуре ипотеки также не значительно, но повысилась – на 1 п.п. до 4%.

Максимальный процент выдач на ИЖС вновь отмечен в регионах, на которые распространяется программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Это прежде всего Республика Саха (Якутия) (17,7%), Сахалинская область (17,1%) и Забайкальский край (13,9%).