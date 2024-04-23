В Татарстане 19-летний парень утонул в реке Каме в своем авто

19-летний парень в Татарстане утонул в реке Каме. Молодой человек не смог выбраться из автомобиля, которая улетела в водоем.

Машину на дне реки в 6 метрах от берега нашли спасатели, а внутри было тело молодого человека. По предварительным данным, дорожное происшествие случилась в Елабуге ещё в воскресенье, 21 апреля 2024 года, пишет mash iptash.

Ранее мы писали о том, что в Казани женщина серьезно пострадала при падении дерева в лесу на Дубравной.