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В Татарстане 19-летний парень утонул в реке Каме в своем авто

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19-летний парень в Татарстане утонул в реке Каме. Молодой человек не смог выбраться из автомобиля, которая улетела в водоем.

Машину на дне реки в 6 метрах от берега нашли спасатели, а внутри было тело молодого человека. По предварительным данным, дорожное происшествие случилась в Елабуге ещё в воскресенье, 21 апреля 2024 года, пишет mash iptash.

Ранее мы писали о том, что в Казани женщина серьезно пострадала при падении дерева в лесу на Дубравной.

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