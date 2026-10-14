Россиянам рассказали, что входит в бесплатную помощь по ОМС
Полис обязательного медицинского страхования позволяет россиянам бесплатно обращаться к терапевту, сдавать анализы, проходить обследования, лечиться в стационаре, делать операции, получать прививки, наблюдаться во время беременности и пользоваться отдельными стоматологическими услугами.
Однако программа обязательного медицинского страхования покрывает не все виды медицинской помощи. В нее не входят лечение психических расстройств, ВИЧ, туберкулеза, заболеваний, передающихся половым путем, паллиативная помощь и услуги санитарной авиации.
В Фонде обязательного медицинского страхования уточняют, что при угрозе жизни пациенту могут оказать помощь и по направлениям, которые формально не включены в перечень. При этом окончательное решение в таких случаях принимается на уровне региона.
Жителям советуют заранее уточнять список доступных услуг на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования. Набор бесплатной медицинской помощи может различаться в зависимости от субъекта России.
Услуги, которые не входят в программу обязательного медицинского страхования, как правило, предоставляются платно. В отдельных случаях граждане могут получить льготы или компенсации через органы социальной защиты либо региональные программы, сообщает RuNews24.ru.
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