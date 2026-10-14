Не у нас

Россиянам рассказали, что входит в бесплатную помощь по ОМС

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Полис обязательного медицинского страхования позволяет россиянам бесплатно обращаться к терапевту, сдавать анализы, проходить обследования, лечиться в стационаре, делать операции, получать прививки, наблюдаться во время беременности и пользоваться отдельными стоматологическими услугами.

Однако программа обязательного медицинского страхования покрывает не все виды медицинской помощи. В нее не входят лечение психических расстройств, ВИЧ, туберкулеза, заболеваний, передающихся половым путем, паллиативная помощь и услуги санитарной авиации.

В Фонде обязательного медицинского страхования уточняют, что при угрозе жизни пациенту могут оказать помощь и по направлениям, которые формально не включены в перечень. При этом окончательное решение в таких случаях принимается на уровне региона.

Жителям советуют заранее уточнять список доступных услуг на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования. Набор бесплатной медицинской помощи может различаться в зависимости от субъекта России.

Услуги, которые не входят в программу обязательного медицинского страхования, как правило, предоставляются платно. В отдельных случаях граждане могут получить льготы или компенсации через органы социальной защиты либо региональные программы, сообщает RuNews24.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священник объяснил, почему нельзя говорить с умершими

Интересное в Казани

день назад

«А сколько осталось до зарплаты?»: как в Казани устроить гастрономическое путешествие без перелётов

потравить мышей в квартире недорого

Кулинария

день назад

Сырники больше не жарю: из пачки творога готовлю пышные пончики на завтрак — мягкие, как пух

Не у нас

4 часа назад

Священник Головин назвал четыре главных смертных греха

демонтаж построек в Москве

Технологии

день назад

Телефон начал разряжаться за ночь, хотя им никто не пользуется: какая настройка незаметно расходует заряд

Технологии

день назад

Смартфон подключился к Wi-Fi, но интернет не работает: какую настройку стоит проверить первой

Кулинария

день назад

Сырники покрываются корочкой, но внутри остаются сырыми: что хозяйки делают неправильно

Кулинария

день назад

Рис превращается в липкую кашу даже после промывания: какую ошибку допускают при варке
Новости Татарстана
10 часов назад

В Татарстане насчитали 58 тысяч официально работающих мигрантов

В Татарстане официально работают 58 тысяч иност...

Кулинария

час назад

Картошка покрылась золотистой корочкой, а внутри сырая: эта ошибка при жарке превращает гарнир в разочарование

Гид по Казани

день назад

В новый этап — с ярким праздником: выпускные в Казани 2026–2027

Кулинария

час назад

Итальянцы превращают обычный бульон в нежный суп за 5 минут: всего 3 продукта и получается знаменитая страчателла с яичными хлопьями

Лайфхаки

час назад

4 приёма обрезки жимолости в октябре для хорошего урожая
Свыше 3 тыс. граждан Индии планируют трудоустро...
Новости Татарстана
10 часов назад

Свыше 3 тыс. граждан Индии планируют трудоустроить в Татарстане

Лайфхаки

2 часа назад

3 сладости из опавших яблок и груш, которые не хочется выбрасывать

Кулинария

3 часа назад

Вместо привычного борща варю венгерский гуляш-суп: столько мяса, картошки и ароматной паприки, что второе блюдо уже не требуется

Лайфхаки

3 часа назад

Плюс 19 в середине октября: как использовать тёплый день с пользой
За что стоит платить, а за что — нет: какие опц...
Интересное в Казани
4 дня назад

За что стоит платить, а за что — нет: какие опции автомобиля реально нужны для казанской зимы