Итальянцы превращают обычный бульон в нежный суп за 5 минут: всего 3 продукта и получается знаменитая страчателла с яичными хлопьями

Когда в холодильнике остался готовый куриный бульон, необязательно варить привычный суп с картошкой и вермишелью. Итальянцы придумали куда более быстрый вариант — страчателлу, нежный суп с тонкими яичными хлопьями, которые образуются прямо в горячем бульоне.

Для классической основы нужны всего три продукта: бульон, яйца и тертый пармезан. На приготовление уходит около пяти минут, если бульон уже готов. Получается легкое, согревающее блюдо с приятным сливочно-сырным вкусом, хотя ни сливок, ни молока в рецепте нет.

Почему итальянская страчателла получается такой нежной

Название stracciatella происходит от итальянского слова, связанного с маленькими рваными кусочками. Именно так выглядят тонкие яичные хлопья, которые появляются при соединении взбитых яиц с горячим бульоном.

Секрет заключается в правильной температуре и постоянном перемешивании. Яичная смесь должна постепенно схватываться, превращаясь в мягкие ленточки, а не в крупные плотные комки.

В Италии этот суп известен как stracciatella alla romana. Его традиционно готовят на мясном или курином бульоне, а для аромата иногда добавляют немного мускатного ореха.

Три ингредиента для итальянского супа

На 2 порции понадобится:

куриный или мясной бульон — 600 мл;

яйца — 2 шт.;

пармезан — 35–40 г.

По желанию можно добавить щепотку черного перца, мускатного ореха или немного свежей петрушки. Соль используйте только после пробы: бульон и пармезан уже могут быть достаточно солеными.

Как приготовить страчателлу за 5 минут

Перелейте готовый бульон в небольшую кастрюлю и доведите до слабого кипения. Разбейте яйца в миску, добавьте мелко натертый пармезан и тщательно перемешайте вилкой до однородности. Уменьшите нагрев, чтобы бульон лишь слегка кипел. Начните размешивать его венчиком или ложкой, создавая небольшую воронку. Тонкой струйкой влейте яично-сырную смесь, продолжая осторожно перемешивать. В горячем бульоне сразу начнут образовываться нежные хлопья. Готовьте еще 1–2 минуты при слабом кипении, пока яичная смесь полностью не схватится. Снимите кастрюлю с огня и сразу разлейте суп по тарелкам.

Если хочется получить более крупные яичные ленточки, после добавления смеси достаточно сделать несколько плавных движений ложкой вместо интенсивного взбивания.

Какая ошибка превращает нежные хлопья в жесткие комочки

Главная ошибка — слишком сильное кипение. Когда бульон бурлит, яйца быстро сворачиваются, а хлопья могут получиться грубыми и плотными. Поэтому перед добавлением смеси нагрев лучше уменьшить.

Не стоит и вливать яйца сразу всей массой. Постепенное добавление помогает распределить их в бульоне и получить характерную нежную текстуру.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для страчателлы лучше использовать мелко натертый сыр. Он равномернее соединяется с яйцами, а хлопья получаются нежнее. И не кипятите готовый суп слишком долго — ему достаточно буквально пары минут».

Страчателлу принято подавать сразу после приготовления, пока яичные хлопья остаются мягкими, а бульон — горячим и ароматным. Сверху можно добавить немного пармезана и свежемолотого перца.

Этот итальянский суп особенно удобен, когда нужно быстро приготовить легкий обед из уже имеющегося бульона. Никакой долгой варки и сложных продуктов — только несколько минут у плиты.

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