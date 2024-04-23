В Казани женщина серьезно пострадала при падении дерева в лесу на Дубравной

В лесу в Казани на ул. Дубравной на женщину рухнуло дерево. Как итог, местная жительница заработала себе серьезную травму ноги. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

На место оперативно прибыли спасатели и пожарные МЧС РФ. Специалисты вынесли потерпевшую на носилках из лесополосы и пронесли приблизительно 900 метров к карете скорой медицинской помощи.

Ранее мы писали о том, что в одном из лесов Нижнекамска Татарстана на мужчину напала гадюка. Как сообщил мужчина, он убежден, что это была именно гадюка.