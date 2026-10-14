В РПЦ рассказали, что нельзя делать на кладбище

В Русской православной церкви напомнили, как верующим следует вести себя на кладбище и какие традиции стоит соблюдать при посещении могил. Священнослужители подчеркнули, что главным способом поминовения остаются молитва и спокойная обстановка, сообщает 360.ru со ссылкой на «Новосвят».

В церкви отмечают, что у мест захоронений не принято устраивать застолья, пить алкоголь и оставлять сладости. Такие поступки не считаются правильным выражением памяти об умершем.

После похорон на могиле обычно ставят деревянный крест. Примерно через год его заменяют постоянным памятником. При этом размещать фотографии на временном кресте священнослужители не советуют.

Даже после замены деревянный крест нельзя выбрасывать. К нему следует относиться бережно, поскольку он связан с христианской символикой.

В РПЦ также не поддерживают установку слишком дорогих и броских надгробий. Священнослужители напоминают, что для усопшего важнее молитвенная память родных и близких, особенно в первые сорок дней после смерти.

При выборе цветов верующим рекомендуют приносить живые растения. Чаще всего на могилу возлагают парное количество гвоздик или роз, а оттенки подбирают с учетом пола умершего.

Священники советуют выбирать спокойные и сдержанные тона, избегая чрезмерно ярких букетов. Кроме того, в РПЦ напоминают, что оставлять еду на могиле не принято: память об умерших лучше выражать духовным образом.