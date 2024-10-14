Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане 14 октября ожидается +11 градусов

На юго-востоке скорость ветра будет до 13 метро...

pixabay.com

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В Республике Татарстан уже сегодня, 14 октября 2024 года, потеплеет до +11 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре региона.

По данным метеорологов, в Татарстане ожидается малооблачная погода без осадков. На юго-востоке скорость ветра будет до 13 метров в секунду.

Ночью похолодает до -2...-7 градусов, а днем столбики термометра будут на уровне от +6 до +11 градусов.

Ранее мы писали о том, что правоохранители в Казани задержали мужчину, который, вероятно, открыл огонь в кафе из травматического пистолета.

Не так давно в различных телеграм-каналах говорилось, что вечером 13 октября 2024 года, в казанском баре случилась ссора, которая переросла в драку со стрельбой. На месте работали правоохранители, сейчас выясняются обстоятельства случившегося и все участники конфликта. Причина конфликта.

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