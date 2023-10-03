В состав включили 15 должностных лиц: стало известно, кто возглавит оргкомитет Игр стран БРИКС

Чернышенко и Левитин возглавили оргкомитет Игр стран БРИКС в Казани

Глава РТ Рустам Минниханов назначил заместителем сопредседателя организационного комитета по подготовке и проведению спортивных Игр стран БРИКС. Документ с подписью премьер-министра России Михаила Мишустина, соответствующий данному решению, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сопредседателями оргкомитета были назначены вице-премьер Дмитрий Чернышенко и первый вице-президент Олимпийского комитета Игорь Левитин. Еще один замсопредседатель - министр спорта России Олег Матыцин. Ответственным секретарем комитета назначили его первого заместителя Азата Кадырова.

Помимо того, в состав оргкомитета включили 15 должностных лиц, в числе которых вице-премьер - руководитель аппарата Кабмина Татарстана Шамиль Гафаров и министр спорта РТ Владимир Леонов.