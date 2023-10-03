Новости Татарстана
· Полина Модестова

В состав включили 15 должностных лиц: стало известно, кто возглавит оргкомитет Игр стран БРИКС

Чернышенко и Левитин возглавили оргкомитет Игр стран БРИКС в Казани
В состав включили 15 должностных лиц: стало известно, кто возглавит оргкомитет Игр стран БРИКС

рixabay

Подписаться в Telegram

Глава РТ Рустам Минниханов назначил заместителем сопредседателя организационного комитета по подготовке и проведению спортивных Игр стран БРИКС. Документ с подписью премьер-министра России Михаила Мишустина, соответствующий данному решению, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сопредседателями оргкомитета были назначены вице-премьер Дмитрий Чернышенко и первый вице-президент Олимпийского комитета Игорь Левитин. Еще один замсопредседатель - министр спорта России Олег Матыцин. Ответственным секретарем комитета назначили его первого заместителя Азата Кадырова.

Помимо того, в состав оргкомитета включили 15 должностных лиц, в числе которых вице-премьер - руководитель аппарата Кабмина Татарстана Шамиль Гафаров и министр спорта РТ Владимир Леонов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

11 часов назад

Имеют право на благополучную окружающую среду: жители Татарстана обратились к Минниханову из-за вони

Новости Казани

21 час назад

Поступают в ведущие вузы: школы Казани вошли в топ лучших по России

обработка от тараканов в квартире цена московская область

Новости Татарстана

11 часов назад

Выходят даже к деревне: в Татарстане отменили гонки по бездорожью из-за огромного количества медведей

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

ремонт сидений автомобиля цены в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Под Нижнекамском нашли останки неолита

Лонгриды

15 часов назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Новости Татарстана

11 часов назад

Необходимо ограничить высказывания на тему СВО: депутат Госсовета РТ высказался о заявлении «народного избранника»

Новости Татарстана

день назад

Билялетдинов поделился мнением об игре «Ак Барса» против «Амура»
Лонгриды
15 часов назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Новости Татарстана

2 минуты назад

Провели анализ аварийности: в Челнах уберут разворот в сторону Уфы

Спортивные новости Казани

22 минуты назад

Находится на 13-м месте: ФК «Рубин» пожаловался в РФС на нарушения в матче с «Краснодаром»

Новости Татарстана

час назад

Это не должно быть единоразовой акцией: жители РТ записали обращение к Минниханову из-за зловонного запаха

Новости Татарстана

час назад

Попал в Книгу рекордов: одна из аллей Татарстана будет названа в честь Владимира Жириновского
В состав включили 15 должностных лиц: стало известно, кто возглавит оргкомитет Игр стран БРИКС
Новости Татарстана
42 минуты назад

В состав включили 15 должностных лиц: стало известно, кто возглавит оргкомитет Игр стран БРИКС

Новости Татарстана

11 часов назад

Может появиться на два года раньше: в Татарстане рассказали про повышенный пенсионный стаж бойцов СВО

Новости Татарстана

11 часов назад

Выходят даже к деревне: в Татарстане отменили гонки по бездорожью из-за огромного количества медведей

Новости Казани

11 часов назад

Штраф за неявку вырос в 10 раз: стало известно, сколько призывников Казани отправятся на службу в 2023 году
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года