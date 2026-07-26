Цены на ягоды на Колхозном рынке: июльский обзор

В июле на Колхозном рынке Казани — разгар ягодного сезона. Корреспондент 116.RU прошелся по рядам и сравнил цены.

Большинство ягод привозные. Клубника из Чувашии, голубика и черника — из Марий Эл. Черника стоит от 500 до 700 рублей, голубика — от 300 до 600. Малину продают только лотками по 250 рублей, смородина — от 250 до 400 за килограмм.

У дачников в дальней части рынка цены ниже: красная смородина по 300, вишня — 350. При покупке от трех килограммов можно получить скидку. Ежевика — редкость, 700–850 рублей. А лисички в этом году обильные, от 250 до 500 рублей.

В крытом павильоне ягод мало, и они дороже: клубника 500, ежевика 900, голубика 700. Продавцы предупреждают: сезон черники продлится еще около двух недель, а вишня из Татарстана еще не поспела — в продаже только ягода из соседних регионов.