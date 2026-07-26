Новости Казани

Цены на ягоды на Колхозном рынке: июльский обзор

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Обзор цен на ягоды на Колхозном рынке Казани в ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В июле на Колхозном рынке Казани — разгар ягодного сезона. Корреспондент 116.RU прошелся по рядам и сравнил цены.

Большинство ягод привозные. Клубника из Чувашии, голубика и черника — из Марий Эл. Черника стоит от 500 до 700 рублей, голубика — от 300 до 600. Малину продают только лотками по 250 рублей, смородина — от 250 до 400 за килограмм.

У дачников в дальней части рынка цены ниже: красная смородина по 300, вишня — 350. При покупке от трех килограммов можно получить скидку. Ежевика — редкость, 700–850 рублей. А лисички в этом году обильные, от 250 до 500 рублей.

В крытом павильоне ягод мало, и они дороже: клубника 500, ежевика 900, голубика 700. Продавцы предупреждают: сезон черники продлится еще около двух недель, а вишня из Татарстана еще не поспела — в продаже только ягода из соседних регионов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Разовая выплата 3000 рублей пенсионерам: правда о новом начислении

Новости России

16 часов назад

Подселение в квартиру с 1 августа: юристы объяснили, кого это коснется

как размножается клоп

Технологии

19 часов назад

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC Zen 6 с 256 ядрами

Интересное в Казани

2 дня назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

аренда электровелосипедов в Ростове-на-Дону

Новости России

день назад

Росконтроль проверил сливочное масло: что нашли в популярных марках

Кулинария

22 часа назад

Творожное печенье без духовки: мягкий десерт готовится на сковороде

Технологии

14 часов назад

Спутник «Лобачевский» показал более чёткие снимки полей

Технологии

день назад

Власти США заявили о кибератаках иранских хакеров на водные и энергетические системы
Новости Татарстана
42 минуты назад

В Татарстане 7 тысяч сертификатов на маткапитал выдали без заявлений

В Татарстане Социальный фонд оформил более 7 ты...

Технологии

2 минуты назад

Климатические камеры для испытаний электроники запустили в Ростехе

Технологии

37 минут назад

Anthropic представила ИИ-модель Claude Opus 5 с рекордами в программировании и старой ценой

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане отметили 100-летний юбилей Гандалифы Каримовой

Кулинария

5 часов назад

Клубника остается целой: секрет густого варенья в горячем сиропе
Новый вид обезьян Colobus congoenisis обнаружен...
Технологии
2 часа назад

Новый вид обезьян Colobus congoenisis обнаружен в Конго

Кулинария

7 часов назад

Варенье «Трёхминутка»: густое как карамель и без лишнего сахара

Технологии

10 часов назад

Привязка карты к сервисам: юрист назвал риски списаний

Технологии

14 часов назад

Россия и Вьетнам расширяют сотрудничество в ядерной медицине
«Школьный список покупок как задача со множеств...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Школьный список покупок как задача со множеством неизвестных»: как в Казани собрать ребёнка без лишних трат