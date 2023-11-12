Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В сёлах Татарстана стали реже рождаться дети

В сёлах Татарстана стали реже рождаться дети

skazka-arkhyz.ru

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За последнее десятилетие в сельской местности Татарстана произошло заметное снижение рождаемости, согласно информации, переданной порталом "Реальное время". В 2012 году было зарегистрировано 12 017 новорожденных, в то время как в 2022 году этот показатель сократился до 7 316. Наибольшее количество рождений за последние десять лет отмечено в 2013 году с числом 12 388, в то время как минимальное количество (менее 8 тысяч) было зафиксировано в 2022 году.

В целом, самый высокий уровень рождаемости наблюдался в 1990 году, когда было зарегистрировано 14 978 новорожденных.

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