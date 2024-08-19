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В Челнах по требованию прокуратуры закрыли хостел

Предприниматель решил не устранять все выявленн...

pixabay

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На пр. Хусаина Ямашева в Челнах был закрыт хостел по просьбе сотрудников прокуратуры по Республике Татарстана.

Проверку правоохранители организовали с работниками МЧС после одной жалобы. Выяснилось, что бизнесмен был сдан в аренду помещение, однако оно, по информации специалистов, не соответствуют нормам пожарной безопасности.

Предприниматель решил не устранять все выявленные экспертами недочеты, именно по этой причине прокуратура через судебную инстанцию добилась временной остановки деятельности хостела.

Ранее мы писали о том, что автомобиль Nissan Qashqai чуть не задавил пешеходов после столкновения с «Ладой» в Казани.

Напомним, 29-летняя автоледи, за рулем автомобиля Lada Granta, во время поворота не уступила Nissan Qashqai, которым управлял 53-летний водитель. Второе авто выкинуло на ограждение

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