В РТ вернётся жара

Татарстан окунется в июльскую жару в середине августа. По данным гидрометцентра РТ, в течение недели ожидается температура до +29 градусов днем, что на 4−6 градусов выше нормы.

Солнечный антициклон установил теплую и сухую погоду в европейской части России, включая Татарстан. Ночи во вторник и среду (27−28 августа) будут прохладными: +9−15 градусов. Днем ожидается жара от +23 до +29 градусов. По утрам возможны туманы.

В четверг (29 августа), несмотря на близость атмосферного фронта, существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура опустится до +10−15 градусов, днем – +23−29 градусов.

В пятницу (30 августа) вероятность дождей небольшая. Ночью будет +9−14 градусов, днем – +21−26 градусов.

По предварительному прогнозу, в субботу и воскресенье (31 августа и 1 сентября) осадки также маловероятны. Днем температура ожидается в пределах +20−25 градусов.

Синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности лесов, связанной с длительным периодом теплой и сухой погоды.