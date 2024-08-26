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· 16+ · Алина Алмакаева

В РТ собрали 2 млн тонн зерна

В Татарстане продолжается активная фаза уборочн...

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В Татарстане продолжается активная фаза уборочной кампании. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, аграрии уже перешагнули знаковый рубеж – намолочено 2 миллиона тонн зерна.

Несмотря на непростые погодные условия, средняя урожайность по республике составляет 30 центнеров с гектара.

На данный момент уборка зерновых культур продолжается в 43 районах Татарстана. Только за последние два дня было собрано более 162 тысяч тонн зерна.

Отдельные районы демонстрируют рекордные показатели. Так, в некоторых хозяйствах Тетюшского района урожайность достигла 42,5 центнеров с гектара. В Мензелинском, Аксубаевском и Тукаевском районах фермеры собирают свыше 36,7 центнеров зерна с каждого гектара.

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