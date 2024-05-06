В РТ сельхозотрасли не хватает тысячи рабочих

К наступлению весенне-полевых работ в Татарстане было привлечено дополнительно тысяча рабочих. Однако даже с приходом новых сотрудников не удается полностью заполнить дефицит специалистов. Недостаточно примерно 300 сотрудников на предприятиях животноводства республики, сообщил глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров на брифинге в правительстве РТ.

Для выполнения сезонных работ привлекают студентов, специалистов из соседних регионов и стран СНГ. Недостаток собственных кадров связан с различными причинами: на одних предприятиях это из-за низких зарплат, на других – из-за неблагоприятных условий труда, отметил министр.