Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

В РТ сельхозотрасли не хватает тысячи рабочих

Подписаться в Telegram

К наступлению весенне-полевых работ в Татарстане было привлечено дополнительно тысяча рабочих. Однако даже с приходом новых сотрудников не удается полностью заполнить дефицит специалистов. Недостаточно примерно 300 сотрудников на предприятиях животноводства республики, сообщил глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров на брифинге в правительстве РТ.

Для выполнения сезонных работ привлекают студентов, специалистов из соседних регионов и стран СНГ. Недостаток собственных кадров связан с различными причинами: на одних предприятиях это из-за низких зарплат, на других – из-за неблагоприятных условий труда, отметил министр.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ из-за ДТП сгорел водитель «Mercedes»

Новости Казани

день назад

Жительница Казани завоевала победу на конкурсе «Краса Татарстана 2024»

как вызвать службу по уничтожению тараканов в подъезде

Новости Казани

день назад

«Ак Барс» может покинуть 35-летний форвард

Новости Татарстана

день назад

Жительница Нижнекамска отправилась на шоу «Поле чудес»

ремонт аппаратов для педикюра в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

В Казани произошли неожиданные проблемы с водой

Новости Татарстана

23 часа назад

Транспортная прокуратура проверит условия эксплуатации сломавшегося «Метеора»

Новости Казани

20 часов назад

В Казани на Болотникова загорелась газовая труба
Лонгриды
2 дня назад

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

Новости Казани

39 минут назад

В Казани может появиться арт-пространство

Новости Татарстана

44 минуты назад

В РТ сельхозотрасли не хватает тысячи рабочих

Новости Татарстана

час назад

Реконструкцию Горьковское шоссе планируют завершить в конце года

Новости Казани

час назад

На Голубых озерах появились новые места для купания
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
3 дня назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года

Новости Татарстана

час назад

День Победы в РТ встретят более 11 тысяч ветеранов

Новости Татарстана

час назад

В РТ ожидаются заморозки, грозы и мокрый снег

Новости Казани

2 часа назад

В Казани из-за репетиции 9 мая вновь ограничат движение
Строим дачу и готовим машину к летнему отпуску: где взять проверенные инструменты по честным ценам
Интересное в Казани
4 дня назад

Строим дачу и готовим машину к летнему отпуску: где взять проверенные инструменты по честным ценам
Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин
Новости Казани
3 дня назад

Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин