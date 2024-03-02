В РТ расширено действие закона «О музеях и музейном деле»

В Татарстане были внесены изменения в закон "О музеях и музейном деле". Подписавший соответствующий документ - президент Республики, Рустам Минниханов. Теперь этот закон применяется не только к музеям, но и к другим организациям и частным лицам, которые владеют или используют музейные предметы и коллекции.

Кроме того, религиозным организациям теперь законодательно разрешено получать музейные предметы и коллекции, являющиеся частью музейного фонда России и находящиеся в государственной собственности, в безвозмездное пользование.

Изменения также затронули учет и хранение музейных предметов. Теперь организации должны не только обеспечивать сохранность предметов и коллекций, но и подтверждать фактическое наличие каждого экспоната, указанного в учетной документации. Ранее требовалось только обеспечение физической сохранности музейных предметов и коллекций.