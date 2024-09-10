В РТ ожидается туман ночью и утром 11 сентября

По информации Гидрометцентра Республики Татарстан, в ночное и утреннее время 11 сентября 2024 года, местами прогнозируется туман. В этот день ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха будет от +11 до +16 градусов. Днем потеплеет до +23...+28 градусов. Скорость ветра в среду - 5-10 м/с.

В другие дни, к примеру 12 и 13 сентября 2024 года, существенных осадков не будет. Ночью ожидается практически аналогичная погода, а именно от +7 до +17 градусов, а днем – от 21 до 28 градусов тепла.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан совсем скоро начнутся осенние сельхоз ярмарки. Такое распоряжение было подписано премьер-министром региона Алексеем Песошиным.

Осенние ярмарки в республике состоятся в период с 14 сентября по 29 декабря текущего года. Известно, что в Челнах за продуктами фермеров можно прийти на 3 территории....