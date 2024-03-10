В РТ козырёк «Магнита» обрушился из-за снега: под завалами могут быть пострадавшие

ЧП произошло в Дербышках. Сейчас под завалами ищут людей. Персонал и покупатели вышли через запасной выход.

На месте работают спасатели, они с собаками обследуют территорию. Козырёк рухнул в 16:24 10 марта. Инцидент случился по улице Главная, дом 69. К месту направлены пожарные ПСЧ-71, кинологический расчëт и спасатели. Под завалами могут находиться пострадавшие.