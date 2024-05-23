В РТ изменятся сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь

В Республике Татарстан изменяются сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь для любителей и спортсменов. Проект указа проходит проверку на предмет коррупции.

Так, начало охоты на водоплавающую дичь будет перенесено с третьей субботы апреля на вторую. Срок охоты на боровую дичь также изменится на неделю вперед — с четвертой на третью неделю апреля.

В обоих случаях продолжительность охоты будет составлять 10 календарных дней.