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· 16+ · Алина Алмакаева

В РТ изменятся сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь

В Республике Татарстан изменяются сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь для любителей и спортсменов. Проект указа проходит проверку на предмет коррупции.

dzeninfra.ru

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В Республике Татарстан изменяются сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь для любителей и спортсменов. Проект указа проходит проверку на предмет коррупции.

Так, начало охоты на водоплавающую дичь будет перенесено с третьей субботы апреля на вторую. Срок охоты на боровую дичь также изменится на неделю вперед — с четвертой на третью неделю апреля.

В обоих случаях продолжительность охоты будет составлять 10 календарных дней.

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