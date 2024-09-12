В РТ цены на услуги ЖКХ хотят привести к стандарту

Цены на услуги ЖКУ могут отличаться от тех, которые установлены исполнительным комитетом в разных районах РТ. По этой причине в Татарстане думают нам региональным стандартом. Об этом сообщил главный госжилинспектор региона Александр Тыгин.

По словам специалиста, владельцы домов, к примеру, должны будут собраться и составить список работ и услуг. В других случаях цену устанавливают по постановлениям исполнительных комитетов.

Самая низкая цена уборки внутридомовых участков в Татарстане - 65 копеек, а максимальное - 6,9 руб.. Эксперт отметил, что это не нормально.

Сейчас Государственная жилинспекция РТ вместе с Центром эко- и социсследований и тарифным комитетом разрабатывают методы для справедливой оплаты, пишет «Татар-информ».

Ранее мы писали о том, что в Кировском районе Казани завершили ремонт участка водопровода.