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В районе Елабуги 23 мая сбит БПЛА, ограничения на полеты сняты

Ситуация контролируется

pixabay.com

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Разрушений от сбитого БПЛА в Елабужском районе нет. Об этом рассказал глава района Рустем Нуриев.

По данным Росавиации, для обеспечения безопасности днем 23 мая казанский аэропорт временно не принимал и не отправляет воздушные суда с 11.30 мск. Через некоторое время приостановили работа аэропорта Нижнекамска.

Министерство обороны России сообщало, что примерно в 14:00 была пресечена попытка ВСУ совершить теракт БПЛА самолетного типа, его уничтожили.

Нуриев рассказал, что оперативные службы и сотрудники МЧС на месте проводят мероприятия. Ситуация контролируется, угроз для людей и объектов нет.

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