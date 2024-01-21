Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Нижнекамске начнут ремонт на дамбе

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В городе Нижнекамске начнутся неотложные работы по реконструкции дамбы, которая служит надежной защитой города от возможных затоплений. Первый этап ремонта красноключинской дамбы, возведенной еще в 80-х годах прошлого века, запланирован на 2024 год.

Ремонтный участок включает в себя всю трассу, начиная от развилки на понтонный мост и до деревни Ильинка, и входит в государственную программу по ремонту подъездных дорог к садам-огородам. Из-за значительной протяженности дороги и требуемых значительных материальных вложений, планируется провести работы по ремонту в течение трех лет. В текущем году будет проведен ремонт первого участка автодороги, протяженностью в 700 метров, сообщает пресс-служба Нижнекамска со ссылкой на руководителя исполкома Нижнекамского городского округа, Романа Булатова.

На 2025 год запланировано ремонтирование дополнительно 1,2 километров, а в 2026 году будет завершен третий этап реконструкции, полностью осуществляя восстановление участка дороги от развилки на понтонный мост до деревни Ильинка.

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