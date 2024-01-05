В Нижнекамске 7 января пройдут рождественские мероприятия

В ночь с 6 на 7 января в храмах Нижнекамска и района пройдут праздничные богослужения. Также запланировано проведение Рождественского концерта с участием воспитанников Воскресной школы «Воскресение».

Большое городское мероприятие «Свет Рождественской звезды» будет организован в Доме народного творчества.

8 января, в Районном доме культуры «Мирас» пройдет праздничный утренник воспитанников школ. На 14 января запланирован фестиваль Воскресных школ, где каждая школа представит свои уникальные творческие номера.