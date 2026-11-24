Татарстан готовится к переходу на зимний температурный режим. Уже в последние дни ноября в регионе начнёт холодать, а с наступлением декабря температура воздуха может достигнуть отметок от −10 до −15 градусов, сообщает «Татар-информ».

По прогнозу главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, температурные показатели поначалу останутся умеренными. Более ощутимое усиление морозов произойдёт позднее.

Метеоролог подчеркнул, что в течение следующих семи-десяти суток возвращения оттепелей не предвидится. Изменение погодных условий к завершению недели ознаменует наступление климатической зимы в республике.