Морозы до −15 градусов ожидаются в Татарстане в начале декабря
Татарстан готовится к переходу на зимний температурный режим. Уже в последние дни ноября в регионе начнёт холодать, а с наступлением декабря температура воздуха может достигнуть отметок от −10 до −15 градусов, сообщает «Татар-информ».
По прогнозу главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, температурные показатели поначалу останутся умеренными. Более ощутимое усиление морозов произойдёт позднее.
Метеоролог подчеркнул, что в течение следующих семи-десяти суток возвращения оттепелей не предвидится. Изменение погодных условий к завершению недели ознаменует наступление климатической зимы в республике.
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