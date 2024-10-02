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В Нижнекамске 27-летний водитель Hyundai сбил девушку-курьера

В настоящее время в обстоятельствах случившегос...

ГИБДД НИЖНЕКАМСКА

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В Нижнекамске на переходе сбили местную жительницу на электровелосипеде. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции города.

По предварительной информации, 1 октября 2024 года, напротив дома по пр. Мира, 109 27-летний молодой человек за рулем «Hyundai Sonata» сбил девушку этого же возраста. В результате аварии потерпевшую доставили в медучреждение с подозрением на сотрясение мозга и ушиб колена.

В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее мы писали о том, что в Казани нашли около 6 000 литров паленого алкоголя.

Правоохранители изъяли партию фальсифицированного спиртного напитка. Об этом рассказали в МВД РТ. В ведомстве рассказали, что в арендуемом складе были задержаны 2 мужчин, которые занимались погрузкой алкоголя на легковушку для дальнейшей реализации в Казани.

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