В Нижнекамске 15 июня абсолютный батыр Сабантуя получит 100 тысяч рублей

Деньги получат люди, которые займут 1, 2 и 3 места.

В Нижнекамске власти составили положение о проведении соревнований «Корэш». Об этом рассказал руководитель исполнительного комитета Роман Булатов.

Специалисты уже определили суммы, которые вручат победителям. Абсолютный батыр станет обладателем 100 тыс. рублей. За 2 место можно будет получить 70 тыс., за третье – 50 тыс. рублей.

Сабантуй в Нижнекамске состоится 15 июня 2024 года.

Ранее мы писали о том, что 13 школьников из Альметьевска набрали 100 баллов по химии и литературе на ЕГЭ.