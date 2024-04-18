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В Набережных Челнах студентам предлагают зарплату до 120 000 рублей

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В Набережных Челнах Татарстана около 1000 молодых людей устроятся на работу через центр студенческих трудовых отрядов. Заработные платы у них могут достигать 120 000 рублей.

Российские студенческие отряды (РСО) предложили молодым сразу несколько направлений. Одно из них – студенческие педаготряды, вожатые в лагерях ПАО «Татнефть», «Саулык». Кроме того, есть возможность отправиться на побережье Черного моря в Анапу в качестве вожатого.

В сервисных отрядах ученики смогут устроиться озеленителями, официантами, барменами, кухонными работниками, поварами, спасателями и горничными. В настоящее время открыты вакансии в ОЭЗ «Алабуга».

Помимо этого, студенты могут трудоустроиться на рыбоперерабатывающий завод на Камчатке и в компанию «КАМАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Набережных Челнов.

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