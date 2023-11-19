Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Набережных Челнах отремонтируют техникум за 453 млн

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Педагогический коллектив и студенты Камского государственного автомеханического техникума имени Л.Б. Васильева в г. Набережные Челны с радостью отпраздновали полувековой юбилей этого образовательного учреждения.

В ходе праздничного вечера, организованного мэром Наилом Магдеевым, было выражено признание коллективу за важную работу по подготовке высококвалифицированных специалистов для ПАО "КАМАЗ" и машиностроительной отрасли Набережных Челнов и Республики Татарстан. В ходе церемонии, мэр вручил благодарственное письмо от главы республики и обрадовал присутствующих приятной новостью: к полувековому юбилею техникума были выделены средства в размере 453 миллионов рублей на проведение капитального ремонта учебного здания.

На торжественном мероприятии также присутствовали ветераны-преподаватели, которые внесли свой вклад в развитие учебного заведения. Настроение гостей еще более подняли студенты своими музыкальными и танцевальными номерами, за которые им были овации.

На данный момент в автомеханическом техникуме обучаются 2100 студентов. Процесс обучения осуществляется 176 преподавателями и мастерами производственного обучения.

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